Джошуа и Фьюри подписали контракт на 2 боя

15 марта, 2021, 21:28

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает ESPN .

По словам Хирна, бой Джошуа-Фьюри - крупнейший боксерский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире.

"Подтверждение сделки выйдет в следующем месяце. Все стороны приложили немало усилий, чтобы переступить эту черту. У нас были конкурирующие промоутеры и боксеры. Мы сделали самое сложное. Мы усердно работали последние пару месяцев. Я просто чувствую, что этот бой настолько велик, что его нетрудно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти стран: с Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это крупнейший боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе. Противостояние будет эпическим", - сказал Эдди Хирн.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

3 марта сообщалось, что британские тяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали условия контракта на два поединка за титул абсолютного чемпиона мира.

11 марта Хирн заявил, что задержка с подписанием контракта на бой за титул абсолютного чемпиона мира возникла из-за Тайсона Фьюри.

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