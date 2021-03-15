Джошуа и Фьюри подписали контракт на 2 боя
Об этом сообщает ESPN .
По словам Хирна, бой Джошуа-Фьюри - крупнейший боксерский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире.
"Подтверждение сделки выйдет в следующем месяце. Все стороны приложили немало усилий, чтобы переступить эту черту. У нас были конкурирующие промоутеры и боксеры. Мы сделали самое сложное. Мы усердно работали последние пару месяцев. Я просто чувствую, что этот бой настолько велик, что его нетрудно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти стран: с Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это крупнейший боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе. Противостояние будет эпическим", - сказал Эдди Хирн.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 3 марта сообщалось, что британские тяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали условия контракта на два поединка за титул абсолютного чемпиона мира.
- 11 марта Хирн заявил, что задержка с подписанием контракта на бой за титул абсолютного чемпиона мира возникла из-за Тайсона Фьюри.
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