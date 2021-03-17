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Espreso.tvСпортНа пути к супербою Джошуа и Фьюри возникла неожиданная преграда

На пути к супербою Джошуа и Фьюри возникла неожиданная преграда


фото: Getty Images
Организаторы поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцам Джошуа и Тайсоном Фьюри не могут определиться с местом его проведения

Об этом сообщает TalkSPORT .

Так как место проведения боя между Джошуа и Фьюри до сих пор не определен, его могут перенести с лета на ноябрь-декабрь 2021 года.

По информации источника, у боксеров осталось две недели, чтобы достичь договоренности о месте боя.

Сейчас фаворитом в борьбе за право принять бой является Саудовская Аравия. Но если британцам не удастся договориться, то поединок придется перенести на более поздний срок.

Ожидается, что в таком случае организаторам придется заплатить за право устроить бой 150 млн фунтов вместо нынешних 50 млн фунтов. Это связано с тем, что в декабре поединок, вероятно, можно будет устроить на большой арене и получить больше прибыли от продажи билетов, если будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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