Еврокомиссия объяснила, какие вакцины будут признавать годными для COVID-сертификации
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Сертификаты позволят отменять во время путешествий обязательный карантин или тестирование на коронавирус. При этом государства-члены также могут принять дополнительное решения о признании других вакцин.
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По состоянию на 17 марта, в ЕС приняты вакцины против COVID-19 производства четырех компаний:
- BioNTech и Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson & Johnson.
Также на рассмотрении Еврокомиссии находятся еще три вакцины: американская Novavax, немецкая CureVac и российская Sputnik V.
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- Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предостерег страны Евросоюза от предоставления национального разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" до завершения регулятором всех проверок безопасности.
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