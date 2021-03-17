Еврокомиссия объяснила, какие вакцины будут признавать годными для COVID-сертификации

17 марта, 2021, 18:06

В ЕК назвали 4 вакцины, которые уже признали пригодными для сертификатов вакцинации и еще 3, которые находятся на рассмотрении, среди них - российская вакцина Sputnik V

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Сертификаты позволят отменять во время путешествий обязательный карантин или тестирование на коронавирус. При этом государства-члены также могут принять дополнительное решения о признании других вакцин.

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По состоянию на 17 марта, в ЕС приняты вакцины против COVID-19 производства четырех компаний:

BioNTech и Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Также на рассмотрении Еврокомиссии находятся еще три вакцины: американская Novavax, немецкая CureVac и российская Sputnik V.

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Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предостерег страны Евросоюза от предоставления национального разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" до завершения регулятором всех проверок безопасности.

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