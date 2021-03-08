Европейский регулятор лекарств предостерег страны ЕС от регистрации российской вакцины "Спутник V" до завершения всех проверок
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Нам нужны документы, которые мы можем просмотреть. У нас также сейчас нет данных... о вакцинированных людях", - сказала председатель правления EMA Криста Виртумер-Гохе в эфире австрийского телеканала ORF.
Руководительница EMA отметила, что проверка российской вакцины специалистами агентства продолжается.
"Пакеты данных поступают от российских производителей, и, конечно же, они будут проверены в соответствии с европейскими стандартами качества, безопасности и эффективности", - сказала Виртумер-Гохе.
По словам руководительницы EMA, разрешать вакцину в ЕС можно будет, когда все проверки безопасности будут завершены.
Ранее, 4 марта, в EMA сообщили, что начали "текущий обзор" вакцины "Спутник V" и изучают данные, поступающие из разных источников.
- Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина "Спутник V" ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована в Украине.
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