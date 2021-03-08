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Espreso.tvОбществоЕвропейский регулятор лекарств предостерег страны ЕС от регистрации российской вакцины "Спутник V" до завершения всех проверок

Европейский регулятор лекарств предостерег страны ЕС от регистрации российской вакцины "Спутник V" до завершения всех проверок

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предостерегло страны Евросоюза от предоставления национального разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" до завершения регулятором всех проверок безопасности

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Нам нужны документы, которые мы можем просмотреть. У нас также сейчас нет данных... о вакцинированных людях", - сказала председатель правления EMA Криста Виртумер-Гохе в эфире австрийского телеканала ORF.

Руководительница EMA отметила, что проверка российской вакцины специалистами агентства продолжается.

"Пакеты данных поступают от российских производителей, и, конечно же, они будут проверены в соответствии с европейскими стандартами качества, безопасности и эффективности", - сказала Виртумер-Гохе.

По словам руководительницы EMA, разрешать вакцину в ЕС можно будет, когда все проверки безопасности будут завершены.

Ранее, 4 марта, в EMA сообщили, что начали "текущий обзор" вакцины "Спутник V" и изучают данные, поступающие из разных источников.

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