Европейский регулятор лекарств предостерег страны ЕС от регистрации российской вакцины "Спутник V" до завершения всех проверок

8 марта, 2021, 16:14

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предостерегло страны Евросоюза от предоставления национального разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" до завершения регулятором всех проверок безопасности

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Нам нужны документы, которые мы можем просмотреть. У нас также сейчас нет данных... о вакцинированных людях", - сказала председатель правления EMA Криста Виртумер-Гохе в эфире австрийского телеканала ORF.

Руководительница EMA отметила, что проверка российской вакцины специалистами агентства продолжается.

"Пакеты данных поступают от российских производителей, и, конечно же, они будут проверены в соответствии с европейскими стандартами качества, безопасности и эффективности", - сказала Виртумер-Гохе.

По словам руководительницы EMA, разрешать вакцину в ЕС можно будет, когда все проверки безопасности будут завершены.

Ранее, 4 марта, в EMA сообщили, что начали "текущий обзор" вакцины "Спутник V" и изучают данные, поступающие из разных источников.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина "Спутник V" ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована в Украине.

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