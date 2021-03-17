 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирЕврокомиссар назвал "хорошей вакциной" российский "Спутник V" и предложил, чтобы ЕС помог производить препарат

Еврокомиссар назвал "хорошей вакциной" российский "Спутник V" и предложил, чтобы ЕС помог производить препарат


фото: reuters
Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон назвал "хорошей вакциной" российскую вакцину "Спутник V" и выступил за то, чтобы Евросоюз помог РФ наладить ее производство в ЕС

Об этом он зявив во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Европейская правда.

"Я думаю, "Спутник V" - хорошая вакцина, потому что в России хорошие ученые. У меня нет причин в этом сомневаться", - заявил Бретон.

Он сообщил, что на сегодняшний день портфель вакцин Еврокомиссии достаточно обширен и включает 4 вакцины, выразив надежду на утверждение пятой вакцины, однако не уточнив, о какой вакцине идет речь.

Бретон заметил, что в Еврокомиссию поступает немало обращений об упрощении производства российской вакцины на территории ЕС.

"Почти все мощности сейчас используются для производства вакцин, которые уже утверждены. Но, если речь идет о других вакцинах, думаю, нам стоит помочь России", - подчеркнул он.

  • Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предостерегло страны Евросоюза от предоставления национального разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" до завершения регулятором всех проверок безопасности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать