Еврокомиссия представила проект цифровых COVID-сертификатов для путешествий
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии .
Такие сертификаты позволят совершать путешествия внутри Евросоюза. Они будут бесплатными и доступными в электронном или бумажном форматах. При этом он будет содержать QR-код и содержать минимум персональной информации, за исключением имени, даты рождения, даты выдачи и непосредственно информации о COVID (вакцинации, тесте или выздоровления).
"С помощью цифрового зеленого сертификата мы используем европейский подход, чтобы обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями этим летом. Цифровой зеленый сертификат не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом не дискриминирует", - сообщили в ЕС .
Такой сертификат будет действителен во всех странах ЕС, а также открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
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