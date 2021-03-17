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Espreso.tvОбщество18 марта в Украине возобновят выдачу разрешений на оружие, - Клименко

18 марта в Украине возобновят выдачу разрешений на оружие, - Клименко

Национальная полиция возобновит оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию оружия

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба в Facebook.

Сотрудников подразделений на время переформатирования вывели за штат.

По словам Клименко, период расследования, из-за которого приостановили выдачу разрешений, не будет учитываться при перерегистрации.

"В наших ближайших планах - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия", - рассказал Клименко.

Переформатирование разрешительной службы займет несколько месяцев.

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