18 марта в Украине возобновят выдачу разрешений на оружие, - Клименко

17 марта, 2021, 21:26

Национальная полиция возобновит оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию оружия

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба в Facebook.

Сотрудников подразделений на время переформатирования вывели за штат.

По словам Клименко, период расследования, из-за которого приостановили выдачу разрешений, не будет учитываться при перерегистрации.

"В наших ближайших планах - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия", - рассказал Клименко. Переформатирование разрешительной службы займет несколько месяцев.

Напомним, 1 марта Клименко расформировал подразделение, выдававшее разрешения на владение оружием.

2 марта глава Нацполиции приостановил выдачу разрешений на оружие на 10 дней.

ГБР сообщил о подозрении 5 лицам - владельцу магазина оружия и полицейским. В бюро утверждают, что те организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.