18 марта в Украине возобновят выдачу разрешений на оружие, - Клименко
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба в Facebook.
Сотрудников подразделений на время переформатирования вывели за штат.
По словам Клименко, период расследования, из-за которого приостановили выдачу разрешений, не будет учитываться при перерегистрации.
"В наших ближайших планах - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия", - рассказал Клименко.
Переформатирование разрешительной службы займет несколько месяцев.
- Напомним, 1 марта Клименко расформировал подразделение, выдававшее разрешения на владение оружием.
- 2 марта глава Нацполиции приостановил выдачу разрешений на оружие на 10 дней.
- ГБР сообщил о подозрении 5 лицам - владельцу магазина оружия и полицейским. В бюро утверждают, что те организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.
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