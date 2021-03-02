Выдача разрешений на оружие приостановлена на десять дней, - Клименко
2 марта, 2021, 15:02
Оформление, выдача и перерегистрация разрешений на оружие в Украине приостановлены на десять дней
Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил в Facebook.
"Вчерашняя новость о расформировании разрешительной службы вызвала немало вопросов у граждан. Поэтому хочу добавить: на 10 дней приостанавливается оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия", - написал Клименко.
Он отметил, что служебное расследование продолжается. Кроме того, работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины проверяют каждое личное дело владельца оружия.
- Напомним, 1 марта Клименко расформировал подразделение, которое выдавало разрешения на владение оружием.
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