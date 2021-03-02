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Выдача разрешений на оружие приостановлена на десять дней, - Клименко

Оформление, выдача и перерегистрация разрешений на оружие в Украине приостановлены на десять дней

Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил в Facebook.

"Вчерашняя новость о расформировании разрешительной службы вызвала немало вопросов у граждан. Поэтому хочу добавить: на 10 дней приостанавливается оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия", - написал Клименко.

Он отметил, что служебное расследование продолжается. Кроме того, работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины проверяют каждое личное дело владельца оружия.

  • Напомним, 1 марта Клименко расформировал подразделение, которое выдавало разрешения на владение оружием.

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