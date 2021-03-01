Глава Нацполиции расформировал подразделение, которое выдавало разрешения на владение оружием
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
1 марта глава Нацполу Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.
"Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно по законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие - изъяты", - заявили в полиции.
"Сейчас наша задача - провести всестороннее служебное расследование. Мы не дадим недобросовестным бывшим работникам никакого шанса для обжалования своего увольнения в суде. Кроме того, все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований. Мы в полном объеме будем способствовать всестороннему расследованию преступной схемы, пока не разоблачим всех причастных ", - заявил глава Нацполу Игорь Клименко.
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