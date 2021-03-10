Ликвидация разрешительной системы на огнестрел: вручено подозрение работникам полиции и директору магазина оружия
Об этом сообщает пресс-служба ГБР .
По данным следствия, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции создал и возглавил преступную группу. В нее входили работники разрешительных систем Главного управления Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия.
Участники группы за деньги, вопреки установленному законом порядку, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продолжали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия.
По словам следователей получение одного разрешения стоило 5-10 тыс. грн, а в течение месяца чиновники оформляли более 200 таких незаконных разрешений.
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"Сейчас следствием установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия. Сейчас продолжается проверка законности выдачи более 2000 разрешений владельцам оружия", - говорится в сообщении.
В ходе расследования одновременно проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы. Изъято разрешение на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.
- Напомним, 1 марта Клименко расформировал подразделение, которое выдавало разрешения на владение оружием.
- 2 марта глава Нацполиции приостановил выдачу разрешений на оружие на 10 дней
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