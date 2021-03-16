"Слуги" совместно с пятой колонной хотят создать ВСК по вагнеровцам для прикрытия госизмены в окружении Зеленского, - Герасимов
Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
"Готовится фильм-расследование о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев из-за утечки секретной информации из офиса Зеленского. Поэтому закон о коллаборации приобретает еще больший вес для наказания предателей. Полгода монобольшинство отказывалось давать людей в нашу следственную комиссию для расследования вагнергейта. И вдруг перед премьерой расследования Bellingcat "Слуги" совместно с пятой колонной кремля хотят создать собственную ВСК. Очевидно - делается это не для установления фактов, а для прикрытия государственной измены в команде Зеленского ", - заявил нардеп.
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По словам Герасимова, спрятаться президенту Владимиру Зеленскому "за дымовой завесой ВСК" можно, только поддержав создание оппозиционной комиссии постановлением 4105 по инициативе нардепа от "Голоса" Романа Костенко.
"Тогда общество наконец узнает всю правду о вагнергейте, а честь украинских офицеров разведки и спецслужб будет защищена", - заявил Герасимов.
- Напомним, 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК " Вагнера ".
- Против задержанных вагнеровцев возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Впоследствии власть Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- Вскоре стало известно, что расследовательское сообщество Bellingcat снимает документальный фильм о "сливе" спецоперации по задержанию вагнеровцев.
- 30 декабря пятый президент Петр Порошенко заявил, что лично санкционировал операцию по захвату российских боевиков в 2018 году.
- По данным журналиста Юрия Бутусова, президент Владимир Зеленский выселил из Конча-Заспы и лишил охраны экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы, свидетельствующего о срыве операции по захвату вагнеровцев.
- 6 марта в СМИ появилась информация, что Офис президента Украины просил британскую разведку помешать выходу фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев.
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