"Слуги" совместно с пятой колонной хотят создать ВСК по вагнеровцам для прикрытия госизмены в окружении Зеленского, - Герасимов

16 марта, 2021, 11:23

По словам нардепа от "ЕС" Артура Герасимова, монобольшинство пытается создать альтернативную следственную комиссию, чтобы скрыть факт госизмены в окружении президента Владимира Зеленского

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Готовится фильм-расследование о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев из-за утечки секретной информации из офиса Зеленского. Поэтому закон о коллаборации приобретает еще больший вес для наказания предателей. Полгода монобольшинство отказывалось давать людей в нашу следственную комиссию для расследования вагнергейта. И вдруг перед премьерой расследования Bellingcat "Слуги" совместно с пятой колонной кремля хотят создать собственную ВСК. Очевидно - делается это не для установления фактов, а для прикрытия государственной измены в команде Зеленского ", - заявил нардеп.

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По словам Герасимова, спрятаться президенту Владимиру Зеленскому "за дымовой завесой ВСК" можно, только поддержав создание оппозиционной комиссии постановлением 4105 по инициативе нардепа от "Голоса" Романа Костенко.

"Тогда общество наконец узнает всю правду о вагнергейте, а честь украинских офицеров разведки и спецслужб будет защищена", - заявил Герасимов.

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