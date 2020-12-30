"Операция по задержанию "вагнеровцев" была санкционирована Порошенко" - эксклюзивное заявление

30 декабря, 2020, 21:26

Лидер "ЕС" заявил, что не позволит обесценить подвиг десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17

Пятый Президент Украины в ток-шоу "Большая политика" на "5 канале" сделал сенсационное признание о проведении операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнера":



"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции".



"Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбивание Ил -76 с десантниками в Луганском аэропорту", - заявил лидер партии "Европейская солидарность".

Петр Порошенко добавил, что судить должны и высшее должностное руководство России.

"Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя во время оккупации (части Донецкой и Луганской областей, - ред.), но и тех, кто был вовлечен в выдаче преступных приказов", - заявил политик.

По его словам, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.



"Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которая точно будет проведена", - подытожил Петр Порошенко .