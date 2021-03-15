Фильм-расследование Bellingcat по "вагнеровцам" появится 5 апреля, - Гордон

15 марта, 2021, 10:55

По информации Дмитрия Гордона, выход фильма-расследования о срыве операции по захвату "вагнеровцев" перенесли из-за информации, которую получил Христо Грозева, находясь в Украине

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в разговоре с Юрием Бутусовым на YouTube.

"Итак, согласно моим данным, 15 марта должен был появиться этот фильм. Я сразу скажу нашим зрителям, что этот фильм появится 5 апреля. Плюс-минус несколько дней", - заявил Годон.

По словам Гордона, перенос фильма произошел потому, что Офис президента якобы пригласил лидера журналистов Bellingcat Христо Грозева, в Украину, пообещав ему охрану и свидетельства причастных офицеров.

"Далее, на сколько мне известно, никто (Грозева, - ред.) не встретил, никакой охраны ему не предоставили. Хрито Грозева - уважаемый и авторитетный человек - звонил безрезультатно и в Офис президента, тем, кто его пригласил, и другим людям . Ответом на это было молчание. И тогда Христо Грозева снял здесь 7 интервью ", - пояснил Дмитрий Гордон.

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В частности речь идет об интервью Грозева с Юрим Бутусовым, двумя офицерами Главного управления Военной разведки, нардепа от фракции "ЕС" Михаила Забродского, заместителя комитета ВР по обороне, который рассказал, о чем говорили на заседании перед срывом операции. Также интервью Грозева дал пятый президент Петр Порошенко .

По словам Гордона, еще одним лицом, по неподтвержденным данным, стал экс-секретарь СНБО Александр Тучинов. Также лидер Bellingcat задал вопрос агенту НАБУ Евгению Шевченко, который одним из первых сообщил о срыве операции.

В то же время, Бутусов отметил, что может подтвердить интервью Порошенко и двух разведчиков Грозева.

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