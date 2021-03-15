Фильм-расследование Bellingcat по "вагнеровцам" появится 5 апреля, - Гордон
Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в разговоре с Юрием Бутусовым на YouTube.
"Итак, согласно моим данным, 15 марта должен был появиться этот фильм. Я сразу скажу нашим зрителям, что этот фильм появится 5 апреля. Плюс-минус несколько дней", - заявил Годон.
По словам Гордона, перенос фильма произошел потому, что Офис президента якобы пригласил лидера журналистов Bellingcat Христо Грозева, в Украину, пообещав ему охрану и свидетельства причастных офицеров.
"Далее, на сколько мне известно, никто (Грозева, - ред.) не встретил, никакой охраны ему не предоставили. Хрито Грозева - уважаемый и авторитетный человек - звонил безрезультатно и в Офис президента, тем, кто его пригласил, и другим людям . Ответом на это было молчание. И тогда Христо Грозева снял здесь 7 интервью ", - пояснил Дмитрий Гордон.
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В частности речь идет об интервью Грозева с Юрим Бутусовым, двумя офицерами Главного управления Военной разведки, нардепа от фракции "ЕС" Михаила Забродского, заместителя комитета ВР по обороне, который рассказал, о чем говорили на заседании перед срывом операции. Также интервью Грозева дал пятый президент Петр Порошенко .
По словам Гордона, еще одним лицом, по неподтвержденным данным, стал экс-секретарь СНБО Александр Тучинов. Также лидер Bellingcat задал вопрос агенту НАБУ Евгению Шевченко, который одним из первых сообщил о срыве операции.
В то же время, Бутусов отметил, что может подтвердить интервью Порошенко и двух разведчиков Грозева.
- Напомним, 29 июля 2020 белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ППК" Вагнера ".
- Против задержанных "вагнеривцив" возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ППК "Вагнера".
- Впоследствии, власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- Впоследствии стало известно, что расследовательской сообщество Bellingcat снимает документальный фильм о "слив" спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- 30 декабря пятый президент Петр Порошенко заявил, что Личный санкционировал операцию по захвату российских боевиков в 2018 году.
- По данным Бутусова, президент Владимир Зеленский выселил из Конча-Заспы и лишил охраны экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы, свидетельствующего о срыве операции по захвату "вагнеровцев".
- 6 марта во СМИ появилась информация, что Офис президента Украины просил британскую разведку помешать выходу фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
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