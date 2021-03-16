"Арену Львов" хотят назвать именем Степана Бандеры

16 марта, 2021, 12:13

Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабмину и Министерству молодежи и спорта о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры

Об этом сообщает "Футбол 24" .

По информации издания, депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры.

Соответствующее обращение поддержали 68 депутатов Львовского облсовета. Окончательное решение должен принять Кабинет министров, поскольку стадион находится в государственной собственности.

Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет присвоил муниципальному стадиону имени командарма УПА Романа Шухевича. Теперь арена официально называться "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". В 2021 году на стадионе Шухевича планируют провести финал Кубка Украины по футболу

9 марта посол Израиля в Украине совершил демарш из-за присвоения тернопольскому стадиону имени Шухевича, требуя отменить переименование

Мэрия польского города Замость заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем из-за переименования стадиона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb