Посол Израиля требует отменить наименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича
Об этом посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил в Twitter.
"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана Шуцманшафт 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал Лион.
We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl- Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021
Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет присвоил муниципальном стадиона имени командарма УПА Романа Шухевича. Теперь арена официально называться "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". В 2021 году на стадионе Шухевича планируют провести финал Кубка Украины по футболу
- Отметим, 2 января послы Израиля и Польши в совместном заявлении раскритиковали чествование украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и министра УНР Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.
- После чего МИД Украины заявил послу Польши Бартошу Цихоцкому о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.
- А председатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий обратил внимание на противоречия в заявлениях послов, подчеркнув, что мы по-разному относимся к различным воздействиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины.
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