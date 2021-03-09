Посол Израиля требует отменить наименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича

9 марта, 2021, 16:56

9 марта посол Израиля в Украине сделал демарш из-за присвоения тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича

Об этом посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил в Twitter.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана Шуцманшафт 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал Лион.

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl - Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021

Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет присвоил муниципальном стадиона имени командарма УПА Романа Шухевича. Теперь арена официально называться "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". В 2021 году на стадионе Шухевича планируют провести финал Кубка Украины по футболу

Отметим, 2 января послы Израиля и Польши в совместном заявлении раскритиковали чествование украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры, а также писателя и министра УНР Ивана Липы и его сына, одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы.

После чего МИД Украины заявил послу Польши Бартошу Цихоцкому о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

А председатель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий обратил внимание на противоречия в заявлениях послов, подчеркнув, что мы по-разному относимся к различным воздействиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважать борцов за свободу Украины.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо