Польский город разорвал партнерские отношения с Тернополем из-за стадиона имени Шухевича
10 марта, 2021, 21:12
Мэрия польского города Замосця заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
"С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали стадион именем Шухевича - руководителя УПА, ответственного за убийства польского населения в 1943-1944 годах", - написали на сайте городской власти.
Поэтому власть Замосця прекратила сотрудничество с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замосця", на который Польша планировала выделить почти 70 000 евро.
- Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет присвоил муниципальному стадиону имя командарма УПА Романа Шухевича. Теперь арена будет официально называться "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". В 2021 году на стадионе Шухевича планируют провести финал Кубка Украины по футболу
- 9 марта посол Израиля в Украине совершил демарш из-за присвоения тернопольскому стадиону имени Шухевича, требуя отменить переименование
- Спикер украинского МИДа Олег Николенко по этому поводу отметил, что дипломатам следует работать над укреплением отношений между странами, а не наоборот.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти