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Espreso.tvОбществоПольский город разорвал партнерские отношения с Тернополем из-за стадиона имени Шухевича

Польский город разорвал партнерские отношения с Тернополем из-за стадиона имени Шухевича

Мэрия польского города Замосця заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали стадион именем Шухевича - руководителя УПА, ответственного за убийства польского населения в 1943-1944 годах", - написали на сайте городской власти.

Поэтому власть Замосця прекратила сотрудничество с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замосця", на который Польша планировала выделить почти 70 000 евро.

  • Напомним, 5 марта Тернопольский горсовет присвоил муниципальному стадиону имя командарма УПА Романа Шухевича. Теперь арена будет официально называться "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". В 2021 году на стадионе Шухевича планируют провести финал Кубка Украины по футболу
  • 9 марта посол Израиля в Украине совершил демарш из-за присвоения тернопольскому стадиону имени Шухевича, требуя отменить переименование
  • Спикер украинского МИДа Олег Николенко по этому поводу отметил, что дипломатам следует работать над укреплением отношений между странами, а не наоборот.
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