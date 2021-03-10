Польский город разорвал партнерские отношения с Тернополем из-за стадиона имени Шухевича

10 марта, 2021, 21:12

Мэрия польского города Замосця заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали стадион именем Шухевича - руководителя УПА, ответственного за убийства польского населения в 1943-1944 годах", - написали на сайте городской власти.

Поэтому власть Замосця прекратила сотрудничество с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замосця", на который Польша планировала выделить почти 70 000 евро.