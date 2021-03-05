Стадион, который примет финал Кубка Украины по футболу, назвали в честь командующего УПА Шухевича
Об этом сообщает официальный сайт Тернопольского городского совета.
Теперь арена официально называться "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".
"В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. и именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно-патриотические соревнования "Кубок Шухевича", - сказал городской голова Сергей Надал.
12 мая на тернопольском стадионе пройдет финал Кубка Украины по футболу.
- Напомним, 3 марта в четвертьфинале Кубка Украины луганская "Заря" победила ривненский "Верес".
- В другой встрече киевское "Динамо" одолело Коваливский "Колос" в серии послематчевых пенальти.
- Главная сенсация произошла в еще одном четвертьфинале, в котором "Шахтер" неожиданно проиграл "Агробизнесу" .
- 4 марта в Киеве состоялось жеребьевка матчей 1/2 финала Кубка Украины по футболу.
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