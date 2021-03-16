Монобольшинство хочет создать ВСК, чтобы "похоронить" дело "вагнеровцев", - Костенко

16 марта, 2021, 20:17

Такое мнение Костенко высказал в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Я считаю, что это временная следственная комиссия по "вагнеровцам" непосредственно сделана монобольшинством "Слуга народа" для того, чтобы под этим соусом Иловайска, Крыма, как они заявляют, Дебальцево, просто "похоронить" вопросы "вагнеровцев ". Для некоторых коллег возможность быть в этой ВСК - это способ получить политические дивиденды, быть причастным, показать власти, что мы не имеем к этому никакого отношения ", - сказал Костенко.

Народный депутат отметил, что для него лично, как для офицера Службы безопасности Украины, участие в ВСК по "вагнеровцев" - это вопрос защиты украинских военнослужащих, разведчиков, офицеров спецслужб, участвовавших в спецоперации по захвату российских наемников.

"Пока мы не разберемся, есть ли у нас предатели в высшем руководстве государства, мы не можем просто идти дальше. Это моя точка зрения. И наши спецслужбы тоже не могут нормально при этом работать. Поэтому нужно создавать отдельную комиссию. Разбираться, была измена или нет. Если не было, то просто говорить, что это фейк и идти дальше. И в дальнейшем запускать все остальные ВСК. Если мы сейчас все это размоем, не будет никакого результата. Эта временная следственная комиссия по "вагнеровцев" как раз для того и создается, чтобы все это замолчать ", - отметил Костенко.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что первая часть документального фильма расследователя Bellingcat Христо Грозева о срыве совместной с США и Турцией операции украинской военной разведки по захвату российских террористов должен выйти в конце марта.

12 марта Роман Безсмертный заявил, что решение об отсрочке спецоперации по задержанию "вагнеривцив" мог принимать президент Владимир Зеленский , однако слив информации Александру Лукашенко обеспечил глава ОПУ Андрей Ермак.

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