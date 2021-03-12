Бессмертный о срыве операции по захвату вагнеровцев: Зеленский отсрочил завершение, а Ермак обеспечил информирование Лукашенко

12 марта, 2021, 10:06

Об этом он заявил в эфире 5 канала .

"Для меня очевидно, что слив информации состоялся из Киева, и я даже по информации, которая на тот момент была, и по пониманию, что такое Беларусь, могу сказать, в какие пункты это делалось, через кого канал этот работал, кто из присутствующих на совещании родил эту идею, кто обеспечил технологически это направление и кто решение принял ", - заявил Бессмертный.

Он отметил, что надо понимать, что это за государство - Беларусь. Ведь оно находится в руках одного человека - Александра Лукашенко.

"Мы должны понимать, что это за государство - Беларусь. Это государство, которое находится в руках одного человека. У него есть только один человек, который имеет постоянную прямую связь с контрагентами в Киеве. Министр иностранных дел Беларуси нынешней - Владимир Макей. Его визави мог быть только один человек - это руководитель Офиса (Андрей Ермак, - ред.), потому что это соответствующий уровень. А мог ли кто с украинской стороны выходить непосредственно на Лукашенко? Извините, но для того, чтобы с ним говорить, надо понимать, что это лицо статусного характера. С ним могло говорить только первое лицо ", - пояснил Бессмертный.

Он также отметил, что без такого разговора между украинской и белорусской стороной не могла состояться передача документов по вагнеровцам.

"Потому что нужно понимать: это 31 человек, из которых часть были " подсажены ". То есть их надо было сегментировать. Это означало, что был еще " почтальон ", который передавал документы. В связи с тем, что, как все знают, задержание произошло не всех сразу, - значит, что их сегментовали по частям. А задерживали с соответствующим внешним "театром", помните, шевроны показывали, - ну, как это всегда делается ", - сказал Бессмертный.

Он отметил, что решение принимал непосредственно президент Владимир Зеленский , "потому что это решение никто другой не мог принимать. А вот контакт обеспечивал руководитель Офиса".

По словам Бессмертного, в Офисе Зеленского не осознавали на тот момент всю ответственность за эту спецоперацию.

"На минутку давайте задумаемся: в кабинете президента находятся люди, которые за свою жизнь вообще не понимали, что такое решение и последствия. Они вообще продолжают играть роль. За исключением руководителя ГУР Министерства обороны и заместителя главы Службы безопасности. Все остальные в этой ситуации или случайные люди, или люди, которые в любой момент могут повернуть свой флюгер в любую сторону ", - подчеркнул он.

Бессмертный добавил, что все ответы относительно мотивов срыва операции должно дать следствие.

"Я сейчас говорю о первом человеке, который не осознавал ответственности за решение, которое принимает. Все остальные выполняли свои обязанности так, как им положено по службе", - сказал он.

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