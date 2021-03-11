Слив операции по захвату "вагнеровцев": Бутусов рассказал о содержании фильма Bellingcat назвал сроки выхода первой части

11 марта, 2021, 13:49

Первая часть документального фильма расследователя Bellingcat Христо Грозева о провале совместной с США и Турцией операции украинской военной разведки по захвату российских террористов должна выйти в конце марта

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Будет выпущено две части расследования. Первая часть запланирована на конец марта, точная дата не определена, работа продолжается. Это будет короткая версия расследование. Вторая часть - это будет большой документальный фильм для сети Netflix, там еще много работы, скорее всего, работа может быть завершена осенью этого года, Грозева набрал много материала ", - написал Бутусов.

Журналист также рассказал о содержании фильма.

"Главная цель Грозева - показать и разоблачить деятельность российских спецслужб и террористов" Вагнера ". Уникальная и такая, что не имеет аналогов, спецоперация ГУР МО, а также спецслужб США вызвала интерес Беллингкет, поскольку именно наша разведка впервые провела интервью с террористами, получила от самих террористов подробную информацию об их деятельности, которая проверяется и позволяет с помощью анализа баз данных собрать другие доказательства и составить целостную картину о многих российских террористических операциях. Больше всего фильм Беллингкет будет разоблачать террористов Путина, главный удар направлен в этом направлении. Фильм будет, безусловно очень зрелищный, и самое важное - понятный на Западе. Ведь записи вербовочных бесед с вагнеровцами, которые выложила Янина Соколова, пока не получили необходимого резонанса в мире. Это будет огромное событие в информационной войне с РФ. И это покажет обстановку в Украине всему миру " , - написал Бутусов.

Журналист также заявил, что фильм разоблачит возможную измену в Офисе президента Украины.

"Провал спецоперации в кабинете президента Зеленского и попытка Офиса Ермака скрыть следы измены будут отражены в фильме. Политические оценки будут беспощадны - ведь ОП отказался комментировать, а интервью участников операции покажут, что Ермак врал и власть Украины покрывает предателей. Я рассказал о роли предателя Демченко, о позиции Зеленского и Ермака. Прежде всего фильм Беллингкет будет дискредитировать Офис президента самим фактом выхода. Власти Украины отрицали сам факт проведения операции - а Беллингкет на весь мир покажет, что спецоперация была и эта спецоперация была провалена. Вся пропаганда Офиса Ермака опровергала мое расследование, журналисты, близкие к ОП, писали интервью с Подоляком и Ермаком, они отрицали все. А теперь украинцы увидят, что я написал правду, а Офис президента откровенно врал гражданам Украины. Грозева не собирается разоблачать Зеленского, однако срыв спецоперации и попытки закрыть рот свидетелям измены наиболее полно будут показаны во второй части фильма ", - добавил Бутусов.

Кроме того, журналист заявил, что глава ОПГ Андрей Ермак звонил Грозеву и просил встретиться, но потом "передумал".

"Как сообщил мне Грозева, ему звонил глава Офиса президента Андрей Ермак и сам предложил Грозеву встречу в Киеве, а также попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в этом деле. По данным источников Цензор. Нет в ОП, Ермак хотел в качестве спикеров представить кого-то из других участников печально известного совещания в кабинете президента. Однако в итоге позиция власти в фильме представлена ​​не будет. После прилета Грозева ОП предоставила ему государственную охрану, его сопровождала машина с охраной. Однако Ермак без объяснений отменил встречу с Грозева и отменил интервью с любым спикерами ", - рассказал Бутусов.

Также журналист заявил о продолжении попыток ОПГ помешать выходу фильма путем обращения к власти Великобритании.

"По данным Цензор.Нет Офис президента продолжает попытки повлиять на содержание фильма путем обращений к британскому правительству и британским спецслужбам. Трудно понять логику, с какой стати на содержание фильма Грозева должны влиять британцы - пожалуй, Ермак считает, что журналистика на Западе организована так же, как контакты Офиса президента с украинским олигархами-владельцами телеканалов, и проблемы решаются по звонку ", - добавил Бутусов.

По данным журналиста, в Киеве Грозева дали интервью для фильма два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Минобороны, участвовавших в спецоперации по захвату "вагнеровцев", пятый президент Петр Порошенко , который санкционировал начало спецоперации, агент НАБУ Евгений Шевченко, один из первых написал о сливе спецоперации, и народный депутат Михаил Забродский - он как член комитета Совета по обороне 7 декабря пригласил на заседание комитета командира спецназа ГУР МО, который рассказал депутатам о ходе операции и ее провал. Сам Бутусов также дал интервью Bellingcat.

Фильм Христо Грозева в Вагнергейте - что это будет, когда выйдет, как это ударит по Путину, Зеленский и ... Опубликовано Юрий Бутусовым Четверг, 11 марта 2021 г.

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