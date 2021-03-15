"Владимир Литвин - это символ бесхребетности украинской политики": Голобуцкий о кандидатуре экс-спикера Рады на должность ректора КНУ им. Шевченко

15 марта, 2021, 20:21

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что назначение экс-главы Верховной Рады Владимира Литвина ректором Киевского национального университета им. Тараса Шевченко станет полным провалом, и назвал политика "символом бесхребетности украинской политики"

Такое мнение Голобуцкий выразил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV .

"Явление бесхребетности у наших политиков достаточно распространено. Так вот, Владимир Литвин - это символ бесхребетности в украинской политике. Я считаю, что если он станет ректором Национального университета им. Шевченко, то это станет полным провалом. Ведь это событие покажет уровень наших достижений за последние 20-30 лет независимости. Это человек, за которым еще до сих пор тянется дело Гонгадзе. Он никогда не работал в коммерческих структурах, но имеет огромное состояние. Достаточно негативный, по моему мнению, украинский политик", - сказал Голобуцкий.

Политтехнолог добавил, что голосование за ратификацию "харьковских соглашений" было продавлено именно Владимиром Литвиным, который в тот период был спикером Верховной Рады Украины.

"На этого человека уже негде ставить клейма. Я понимаю, что ректор университета должен сотрудничать с властью, но не такой как Владимир Литвин. Не может человек, который продавливал голосования за ратификацию "харьковских соглашений", возглавлять государственный университет", - добавил политтехнолог.

Напомним, 12 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что те депутаты Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию "харьковских соглашений", будут допрошены СБУ в рамках уголовного производства по поручению СНБО.

На сайте КНУ из перечня кандидатов на должность ректора исчезли Владимир Литвин и доктор психологических наук Сергей Болтивец, но впоследствии оба кандидата снова появились в списке.

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