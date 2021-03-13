СБУ допросит нардепов, которые во время правления Януковича позволили флот РФ в Крыму

13 марта, 2021, 08:34

Те депутаты Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию "Харьковских соглашений", будут допрошены Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства по поручению Совета национальной безопасности и обороны

Об этом вечером в пятницу, 12 марта 2021 года, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Служба безопасности Украины в спокойном режиме будет работать. Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и, если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения", - приводит слова Данилова агентство Интерфакс-Украина .

Секретарь СНБО добавил, что "депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не заставляли ли их и не угрожали ли им".

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"Если кому-то нет из-за чего волноваться, то они могут не волноваться, но, если у кого-то после того голосования появились дома в Конча-Заспе, появились счета или другие вещи, то их просто допросят - откуда вы "ребята" взяли в то время все это. И все, все достаточно просто. Ничего сложного здесь нет ", - подчеркнул Данилов.

"Нельзя без выяснения, почему и как произошло голосования за ратификацию "Харьковских соглашений", последствия которых ощущаются в Украине и сейчас", - добавил чиновник.

Справка

"Харьковские соглашения" были подписаны президентом Украины Виктором Януковичем и премьером России Дмитрий Медведевым вскоре после избрания первого из них на пост главы государства, а именно 21 апреля 2010 года. Депутатское большинство Верховной Рады ратифицировало их 27 апреля того же года.

Документ предусматривал разрешение на размещение Чорнорського флота РФ на территории Крыма.

Тогдашняя демократическая оппозиция пыталась помешать голосованию и заблокировать трибуну. В сессионном зале имели место спровоцированы "регионалами" драки и применение дымовых шашек. Депутаты Доний и Карпук получили травмы.

Столкновения с полицией происходили и вокруг здания парламента.

Председательствовал на заседании спикер Владимир Литвин. Поскольку у него летели посторонние предметы, охранники прикрывали его зонтиками.

Тогда голоса "за" отдали 236 депутатов:

160 - от Партии регионов (общее количество членов фракции - 161),

27 - от запрещенной ныне Коммунистической партии Украины (уcя фракция),

20 - от Блока Литвина (уcя фракция),

13 - внефракционных

9 - Блока Юлии Тимошенко,

7 - от НУ-НС.

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