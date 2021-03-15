Литвин исчез из перечня кандидатов на должность ректора КНУ имени Шевченко

15 марта, 2021, 14:48

Сейчас на сайте КНУ размещено кандидатуры 4 претендентов на должность ректора. Из списка претендентов на выборах исчезли экс-голова Верховной Рады Владимир Литвин и доктор психологических наук Сергей Болтивец

Об этом свидетельствует перечень кандидатов на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на сайте вуза.

На голосование выносится кандидатуры кандидата философских наук, профессора Владимира Бугрова, доктора геологических наук, профессора Сергея Вижви, доктора экономических наук, профессора Александра Рожко и доктора социологических наук, доцента Ирины Чудовской.

Отметим, ранее в СМИ была информация о баллотирования на должность ректора КНУ имени Шевченко экс-головы парламента Владимира Литвина.

Информация о его баллотирования появилась перед решением СНБО о проверке всех нардепов, которые поддержали ратификацию Харьковских соглашений с Россией и с которыми Литвин, как председатель ВР шестого созыва, принадлежит.

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