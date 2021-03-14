В Беларуси насчитывается уже 285 политзаключенных

14 марта, 2021, 09:20

По состоянию на 14 марта 2021 года в Беларуси признаны политическими заключенными 285 человек

Таковы последние данные правозащитного центра Весна, передает Еспресо.T .

"Блогеры, предприниматели, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами - правом на участие в мирных собраниях, на выражение своего мнения и на участие в политической жизни страны ", - отмечают правозащитники.

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Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями мирной революции, развернувшейся во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году.

Полный и актуальный перечень этих лиц размещен по этой ссылке.

Напомним, народная президент Беларуси Светлана Тихановская, признанная мировым сообществом в статусе законно избранной главы белорусского государства, готовит двухнедельные посещение США и Канады .

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