Тихановская готовит двухнедельное посещение США и Канады

13 марта, 2021, 14:52

Команда народного президента Беларуси Светланы Тихановской работает подготовкой ее большого визита в Вашингтон и Оттаву

Об этом ее советник Франак Вячорка заявил в интервью Белсат, передает Еспресо.TV.

"Наша задача сейчас - организовать двухнедельный выезд в Вашингтон и Оттаву, чтобы на самом высоком уровне поставить вопрос Беларуси", - отметил он.

По словам Вячорки, с этой целью уже состоялась встреча с консультантом Госдепартамента Дереком Чолетом.

"Это, как мы надеемся, первый разговор из серии переговоров с представителями Вашингтона. Визит готовится, мы хотим организовать его на высоком уровне. Состоялись встречи с представителями Белого дома, параллельно также прошли переговоры с Оттавой", - пояснил Франак Вячорка.

Читайте также: Сергей Тихановский жалеет, что смотрел российские каналы, и признает Крым исключительно украинским: "Не только де-юре, но и де-факто"

Как отметил советник Тихановской, посещение столиц Соединенных Штатов и Канады очень важно для нынешней белорусской оппозиции и, соответственно, завтрашней власти, учитывая возможность "открыть целый ряд стран".

"Если Вашингтон примет Тихановскую на высшем уровне, то нам откроется целый ряд стран Латинской Америки и Востока, Юго-Восточной Азии, так называемые азиатские тигры. Наша задача - разбить парадигму Евросоюз–Россия, в которую нас постоянно загоняют. Мы хотим открывать новые страны , параллельно разговариваем с Израилем, пытаемся искать контакт с Кореей. Безусловно, уже построены хорошие тесные отношения с Украиной, которые мы будем развивать", - подытожил Вячорка.

Начиная с сентября 2020 года, Светлана Тихановская посетила с рабочими визитами 15 стран и провела переговоры с 24 представителями правительств различных стран мира.

Это значительно больше, чем Александр Лукашенко за 26 лет своего непрерывного правления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb