Зеленский заявил, что поддерживает санкции США против Коломойского

12 марта, 2021, 21:05

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, которое обнародовано в социальных сетях, информирует Еспресо.TV .

"Относительно санкций США против бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над возвращением средств в Украину. Справедливость заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями большой бизнес и олигархический класс", - сказал Зеленский.

По его словам, фамилии олигархов в данной ситуации не имеют значения. Речь идет о необходимости предотвращать влияние олигархов на народных депутатов, созданию ими монополий и контроля над средствами массовой информации.

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Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.