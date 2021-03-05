Украина благодарна каждому партнеру за поддержку в борьбе с олигархами, - ОПУ о санкциях США против Коломойского

5 марта, 2021, 19:25

В Офисе президента Украины отреагировали на решение США о введении санкций против олигарха Игоря Коломойского

Об этом сообщила пресс-служба ОПГ в Facebook.

В Офисе заявили, что для экономического процветания и евроатлантической интеграции, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи.

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"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес развиваться в прозрачном, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения", - говорится в сообщении.

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В ОПУ добавили, что каждое решение поможет Украине стать по-настоящему независимым государством.

"Мы неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США", - подытожили в президента.

Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.