Самый дорогой футболист "Вильярреала" травмировался в матче против "Динамо"

12 марта, 2021, 19:39

Центральный защитник "Вильярреала" Пау Торрес получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Динамо"

Об этом сообщает официальный twitter "Вильярреала".

По результатам медобследования, у 24-летнего Пау Торреса повреждения мышц левой ноги. Сроки восстановления пока точно не определены. Вероятно, что испанец может пропустить ответный матч с "Динамо".

Ответный матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится 18 марта в Испании. Торрес является самым дорогим футболистом испанцев, его трансферная стоимость составляет 50 млн евро. Центрбэк открыл счет во встрече с киевлянами.

Villarreal CF (@VillarrealCF) March 12, 2021