Самый дорогой футболист "Вильярреала" травмировался в матче против "Динамо"
12 марта, 2021, 19:39
Центральный защитник "Вильярреала" Пау Торрес получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Динамо"
Об этом сообщает официальный twitter "Вильярреала".
По результатам медобследования, у 24-летнего Пау Торреса повреждения мышц левой ноги. Сроки восстановления пока точно не определены. Вероятно, что испанец может пропустить ответный матч с "Динамо".
Ответный матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится 18 марта в Испании. Торрес является самым дорогим футболистом испанцев, его трансферная стоимость составляет 50 млн евро. Центрбэк открыл счет во встрече с киевлянами.
Villarreal CF (@VillarrealCF) March 12, 2021
- 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу".
- В центральном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью против английского "Манчестер Юнайтед".
- В параллельной встрече нидерландский "Аякс" разгромил швейцарский "Янг Бойз" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Роме" .
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