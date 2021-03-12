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Espreso.tvСпортСамый дорогой футболист "Вильярреала" травмировался в матче против "Динамо"

Самый дорогой футболист "Вильярреала" травмировался в матче против "Динамо"


фото: Getty Images
Центральный защитник "Вильярреала" Пау Торрес получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Динамо"

Об этом сообщает официальный twitter "Вильярреала".

По результатам медобследования, у 24-летнего Пау Торреса повреждения мышц левой ноги. Сроки восстановления пока точно не определены. Вероятно, что испанец может пропустить ответный матч с "Динамо".

Ответный матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится 18 марта в Испании. Торрес является самым дорогим футболистом испанцев, его трансферная стоимость составляет 50 млн евро. Центрбэк открыл счет во встрече с киевлянами.

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