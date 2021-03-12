Лига Европы: результаты всех матчей 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ответные матчи состоятся через неделю, 18 марта. "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против итальянской "Ромы", а "Динамо" встретится с испанским "Вильярреалом".
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3:0
Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Бробби, 90 + 2
"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания) 0:2
Голы: Торрес, 30 Альбиоль, 52
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) 1:1
Голы: Диалло, 50 - Кьер, 90 + 2
"Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 1:1
Голы: Станчу, 7 - Хеландер, 36
"Гранада" (Испания) - "Молде" (Норвегия) 2:0
Голы: Молина, 26 Сольдадо, 76
"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) 1: 3
Голы: Эль-Араби, 58 - Эдегор, 34, Габриэл, 79, Эльнени, 85
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 3:0
Голы: Пеллегрини, 23 Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77
"Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 2:0
Голы: Кейн, 25, 70
UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 11, 2021
- 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .
- В центральном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью против английского "Манчестер Юнайтед".
- В параллельной встрече нидерландский "Аякс" разгромил швейцарский "Янг Бойз" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Роме" .
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