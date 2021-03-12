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Espreso.tvСпортЛига Европы: результаты всех матчей 1/8 финала

Лига Европы: результаты всех матчей 1/8 финала


фото: Getty Images
В четверг, 11 марта, были сыграны все первые матчи 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ответные матчи состоятся через неделю, 18 марта. "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против итальянской "Ромы", а "Динамо" встретится с испанским "Вильярреалом".

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3:0

Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Бробби, 90 + 2

"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания) 0:2

Голы: Торрес, 30 Альбиоль, 52

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) 1:1

Голы: Диалло, 50 - Кьер, 90 + 2

"Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 1:1

Голы: Станчу, 7 - Хеландер, 36

"Гранада" (Испания) - "Молде" (Норвегия) 2:0

Голы: Молина, 26 Сольдадо, 76

"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) 1: 3

Голы: Эль-Араби, 58 - Эдегор, 34, Габриэл, 79, Эльнени, 85

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 3:0

Голы: Пеллегрини, 23 Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

"Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 2:0

Голы: Кейн, 25, 70

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