Может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине, - ООН о закрытии NewsOne, "112 Украина" и ZiK
11 марта, 2021, 13:50
Решение украинских властей о запрете каналов NewsOne, "112 Украина" и ZiK может повлиять на свободу слова в Украине
Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Радио Свобода .
"Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать права на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи ", - подчеркнула глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
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Министр культуры Александр Ткаченко заявил , что представители подсанкционных телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne создали новый ООО "Медиахолдинг" Новости "с капиталом 100 грн.
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26 февраля в Кассационный административного суда Верховного суда поступил иск от ООО "Телекомпания 112-ТВ", которым оспаривается указ президента Владимира Зеленского по применению санкций.
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