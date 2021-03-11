Может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине, - ООН о закрытии NewsOne, "112 Украина" и ZiK

11 марта, 2021, 13:50

Решение украинских властей о запрете каналов NewsOne, "112 Украина" и ZiK может повлиять на свободу слова в Украине

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Радио Свобода .

"Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать права на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи ", - подчеркнула глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

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