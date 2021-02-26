Телеканал "112 Украина" обжаловал указ Зеленского о санкциях в Верховном суде

26 февраля, 2021, 12:16

В Кассационный административный суд Верховного суда поступил иск от ООО "Телекомпания 112-ТВ", которым оспаривается указ президента Владимира Зеленского по применению санкций

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"25 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", которым оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 4 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, иску присвоен регистрационный номер дела - № 9901/40/21.

В КАС ВС поступил иск еще одного телеканала, по которому применены санкции 25 февраля 2021 в Кассационный ... Опубликовано Верховный Суд Пятница, 26 февраля 2021 г.

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