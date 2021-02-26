Телеканал "112 Украина" обжаловал указ Зеленского о санкциях в Верховном суде
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"25 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", которым оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 4 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, иску присвоен регистрационный номер дела - № 9901/40/21.
В КАС ВС поступил иск еще одного телеканала, по которому применены санкции 25 февраля 2021 в Кассационный ...Опубликовано Верховный Суд Пятница, 26 февраля 2021 г.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
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Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что представители подсанкционных телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne создали новый ООО "Медиахолдинг" Новости "с капиталом 100 грн.
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