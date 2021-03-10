В этом году предусмотрено три этапа повышения пенсий, - Шмыгаль

10 марта, 2021, 13:29

В 2021 году предусмотрено еще три этапа роста пенсий для разных категорий пенсионеров

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Политика повышения пенсий будет продолжаться. Только в этом году у нас предусмотрено еще три этапа повышения пенсий для различных категорий пенсионеров", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что, чтобы пенсии выросли в два-три раза, государству необходимо кардинально другой подход и речь идет, в первую очередь, о накопительной пенсионной системе.

"Часть налогов, которые человек платит, должен идти на личный пенсионный счет, далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты и когда человек выходит на пенсию, у нее будет и общая солидарная пенсия, такая как сегодня, и выплата с ее личного пенсионного накопительного счета", - пояснил премьер.

Напомним, 9 марта министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7000 гривен, но не назвала даже вероятные сроки такого повышения пенсионных выплат.

С 1 марта пенсии в Украине выросли на 11%. Таким образом, в среднем повышение составило 300 грн. Всего, по данным Пенсионного фонда, повышение получили 7910000 человек.

За два месяца с начала 2021 дефицит Пенсионного фонда достиг 4,5 млрд грн.