Лазебная анонсировала рост пенсий до 7 тыс. грн
9 марта, 2021, 21:46
Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен
Об этом шла речь на совещании у Владимира Зеленского, передает пресс-центр Офиса президента.
По словам Лазебной разработанная министерством система предусматривает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.
"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", - сказала она.
Отметим, что Лазебная не назвала даже вероятные сроки такого повышения пенсионных выплат.
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