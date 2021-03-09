Лазебная анонсировала рост пенсий до 7 тыс. грн

9 марта, 2021, 21:46

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен

Об этом шла речь на совещании у Владимира Зеленского, передает пресс-центр Офиса президента.

По словам Лазебной разработанная министерством система предусматривает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", - сказала она.

Отметим, что Лазебная не назвала даже вероятные сроки такого повышения пенсионных выплат.

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