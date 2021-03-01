Индексация: пенсии в Украине с 1 марта вырастут на 11%
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №127 от 22 февраля 2021 года.
Согласно постановлению, с 1 марта пенсии будут автоматически проиндексированы на 11%. Таким образом, минимальная доплата составит 100 грн, а средняя - 308 грн.
Отмечается, что повышение будет касаться только расчетной пенсии - которая рассчитывается по формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю заработную плату, среднюю зарплату в Украине за три последних года и трудовой стаж.
Увеличение пенсионный выплат в марте коснется граждан, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, или по выслуге лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти