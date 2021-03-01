Индексация: пенсии в Украине с 1 марта вырастут на 11%

1 марта, 2021, 09:45

Пенсии в Украине с 1 марта будут автоматически проиндексированы на 11%

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №127 от 22 февраля 2021 года.

Согласно постановлению, с 1 марта пенсии будут автоматически проиндексированы на 11%. Таким образом, минимальная доплата составит 100 грн, а средняя - 308 грн.

Отмечается, что повышение будет касаться только расчетной пенсии - которая рассчитывается по формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю заработную плату, среднюю зарплату в Украине за три последних года и трудовой стаж.

Увеличение пенсионный выплат в марте коснется граждан, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, или по выслуге лет.

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