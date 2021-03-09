Дефицит Пенсионного фонда с начала года достиг 4,5 млрд грн

9 марта, 2021, 17:00

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за два месяца составили 76,5 млрд грн, а расходы - 81 млрд грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно обнародованной инфографике доходы ПФУ за январь - февраль 2021 года составили 76,5 млрд грн. При этом расходы за этот период составили 81 млрд грн. Таким образом, дефицит средств ПФУ за девять месяцев достиг 4,5 млрд грн.

Отмечается, что собственные доходы ПФУ за два месяца составили 48,4 млрд грн, а еще 28,1 млрд грн - поступления в Пенсионный фонд из государственного бюджета.

Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году превысил 13 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb