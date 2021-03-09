Ткаченко: Телеканалы Медведчука закрыты, но украинцы активно смотрят российское ТВ

9 марта, 2021, 19:41

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что доступ к российскому телевидению довольно внушительный, и украинцы активно его смотрят

Об этом он заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает Цензор.НЕТ .

"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему довольно значительный", - отметил Ткаченко.

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