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Espreso.tvОбществоТкаченко: Телеканалы Медведчука закрыты, но украинцы активно смотрят российское ТВ

Ткаченко: Телеканалы Медведчука закрыты, но украинцы активно смотрят российское ТВ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что доступ к российскому телевидению довольно внушительный, и украинцы активно его смотрят

Об этом он заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает Цензор.НЕТ .

"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему довольно значительный", - отметил Ткаченко.

  • Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что представители подсанкционных телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne создали новый ООО "Медиахолдинг "Новости" с капиталом 100 грн.
  • 26 февраля в Кассационный административного суда Верховного суда поступил иск от ООО "Телекомпания 112-ТВ", которым оспаривается указ президента Владимира Зеленского по применению санкций.

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