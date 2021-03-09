Ткаченко: Телеканалы Медведчука закрыты, но украинцы активно смотрят российское ТВ
9 марта, 2021, 19:41
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что доступ к российскому телевидению довольно внушительный, и украинцы активно его смотрят
Об этом он заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает Цензор.НЕТ .
"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему довольно значительный", - отметил Ткаченко.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
-
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что представители подсанкционных телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne создали новый ООО "Медиахолдинг "Новости" с капиталом 100 грн.
-
26 февраля в Кассационный административного суда Верховного суда поступил иск от ООО "Телекомпания 112-ТВ", которым оспаривается указ президента Владимира Зеленского по применению санкций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти