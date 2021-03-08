Смертельное ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии
8 марта, 2021, 10:54
После смертельной аварии в Польше в больнице до сих пор остаются 24 гражданина Украины. Девять из них в тяжелом состоянии
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям .
По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии).
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- Напомним, в Подкарпатском воеводстве Польши, в ночь на 6 марта перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон .
- Смертельное ДТП, в результате которого в Польше погибли украинцы , вероятно, произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
- 6 марта 24 украинці, пострадавших в ДТП автобуса в Польше, вернулись в Украину .
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