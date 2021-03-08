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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии

Смертельное ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии

После смертельной аварии в Польше в больнице до сих пор остаются 24 гражданина Украины. Девять из них в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям .

По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии).

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