ДТП с украинцами в Польше: родственники опознали тела четырех погибших, в тяжелом состоянии находятся два человека
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает "Укринформ".
По словам дипломата, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти украинцев, перевозка тел в Украину может начаться уже 9 марта.
Генконсул Украины в Люблине добавил, что в медучреждениях сейчас находятся 25 человек.
"На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется", - сказал Павлюк.
В то же время пресс-секретарь воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук сообщил, что количество пострадавших в тяжелом состоянии уменьшилось до двух человек.
"В наших больницах находится 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двух пострадавших как тяжелое", - сказал Мельничук.
При этом чиновник отметил, что в числе пострадавших в тяжелом состоянии - женщина, которую сразу после ДТП ошибочно признали погибшей.
Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии после аварии находятся 9 человек .
- Напомним, в ночь на 6 марта в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон .
- Смертельное ДТП, в результате которого в Польше погибли украинцы, вероятно, произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
- 6 марта 24 украинца, пострадавших в ДТП, вернулись в Украину .
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