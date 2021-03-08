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ДТП с украинцами в Польше: родственники опознали тела четырех погибших, в тяжелом состоянии находятся два человека

Тела четырех из пяти погибших в Польше в ДТП украинцев узнали родственники, близкие пятой жертвы должны вскоре должны прибыть в Перемышль

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает "Укринформ".

По словам дипломата, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти украинцев, перевозка тел в Украину может начаться уже 9 марта.

Генконсул Украины в Люблине добавил, что в медучреждениях сейчас находятся 25 человек.

"На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется", - сказал Павлюк.

В то же время пресс-секретарь воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук сообщил, что количество пострадавших в тяжелом состоянии уменьшилось до двух человек.

"В наших больницах находится 25 человек, пострадавших в этой аварии. Врачи оценивают состояние только двух пострадавших как тяжелое", - сказал Мельничук.

При этом чиновник отметил, что в числе пострадавших в тяжелом состоянии - женщина, которую сразу после ДТП ошибочно признали погибшей.

Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии после аварии находятся 9 человек .

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