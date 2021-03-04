Свитолина проиграла белоруске в четвертьфинале турнира в Дохе
4 марта, 2021, 19:56
Украинка Элина Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дохе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинка уступила белоруске в двух сетах. Матч продолжался 1 час 20 минут. Свитолина использовала 3 из 8 брейк-пойнтов и допустила 3 двойные ошибки.
В полуфинале турнира в Дохе Азаренко встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса - Мария Саккаре.
Qatar Total Open
Четвертьфинал
4 марта
Элина Свитолина (Украина) - Виктория Азаренко (Беларусь) 2: 6, 4: 6
- Напомним, 15 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Джессике Пегуле в 1/8 финала Australian Open.
- 23 февраля Свитолина стала первой украинской теннисисткой, заработавшей за карьеру $ 20 млн.
- 3 марта Элина Свитолина крупно победила японку Мисаки Дои во втором круге турнира WTA 500 в Дохе
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