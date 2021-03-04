Свитолина проиграла белоруске в четвертьфинале турнира в Дохе

4 марта, 2021, 19:56

Украинка Элина Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дохе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинка уступила белоруске в двух сетах. Матч продолжался 1 час 20 минут. Свитолина использовала 3 из 8 брейк-пойнтов и допустила 3 двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Дохе Азаренко встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса - Мария Саккаре.

Qatar Total Open

Четвертьфинал

4 марта

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Азаренко (Беларусь) 2: 6, 4: 6

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