Свитолина неожиданно вылетела с Australian Open
15 февраля, 2021, 12:23
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Джессике Пегула в 1/8 финала Australian Open
Об этом сообщает Еспресо.TV
Игра продолжалась 1:00 и 58 минут. Элина Свитолина трижды подала на вылет и сделала такое же количество двойных ошибок. Украинка реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Джессики Пегула четыре удачных из шестнадцати.
Свитолина занимает пятую позицию в рейтинге WTA, Пегула - шестьдесят первого.
Australian Open
женщины
1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) - Джессика Пегула (США) - 4: 6, 6: 3, 3: 6
- Напомним, 11 февраля во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Кори Гофф .
- 13 февраля в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Украинская теннисистка Элина Свитолина победила Юлию Путинцева из Казахстана.
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