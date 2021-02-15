Свитолина неожиданно вылетела с Australian Open

15 февраля, 2021, 12:23

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Джессике Пегула в 1/8 финала Australian Open

Об этом сообщает Еспресо.TV

Игра продолжалась 1:00 и 58 минут. Элина Свитолина трижды подала на вылет и сделала такое же количество двойных ошибок. Украинка реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Джессики Пегула четыре удачных из шестнадцати.

Свитолина занимает пятую позицию в рейтинге WTA, Пегула - шестьдесят первого.

Australian Open

женщины

1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) - Джессика Пегула (США) - 4: 6, 6: 3, 3: 6

Напомним, 11 февраля во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Кори Гофф .

13 февраля в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Украинская теннисистка Элина Свитолина победила Юлию Путинцева из Казахстана.

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