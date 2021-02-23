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Espreso.tvСпортСвитолина стала первой украинкой, которая заработала на корте $ 20 млн

Свитолина стала первой украинкой, которая заработала на корте $ 20 млн


фото: Getty Images
Элина Свитолина стала первой украинской теннисисткой, заработавшей за карьеру $ 20 млн

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации .

По итогам Открытого чемпионата Австралии сумма призовых Элины Свитолина за карьеру превысила $ 20 млн. Украинка стала 19-й теннисисткой, преодолевшей эту отметку.

Общая сумма призовых Свитолиной составляет $ 20,1  млн.

Лидером по сумме призовых за карьеру является американка Серена Уильямс, которая заработала $ 94,2 млн.

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