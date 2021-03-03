Свитолина поиздевалась над японкой во втором круге турнира в Дохе

3 марта, 2021, 18:34

Украинка Элина Свитолина разгромно победила японку Мисаки Дои во втором круге турнира WTA 500 в Дохе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинка одержала две разгромные победы в двух сетах - 6:1 и 6:2. Матч продолжался 1 час 5 минут. Свитолина использовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Элина Свитолина встретится с белоруской Викторией Азаренко. Поединок состоится завтра, 4 марта.

Qatar Total Open

Второй круг

3 марта

Элина Свитолина (Украина) - Мисаки Дои (Япония) 6:1, 6:2

Напомним, 15 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Джессике Пегула в 1/8 финала Australian Open.

23 февраля Свитолина стала первой украинской теннисисткой, заработавшей за карьеру $20 млн.

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