Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины
4 марта, 2021, 11:44
В Киеве состоялась жеребьевка матчей 1/2 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Полуфиналистами Кубка Украины стали "Динамо", Заря "," Александрия "и" Агробизнес " из Волочиска, Хмельницкой области, выступающий в первой лиге.
Во время жеребьевки посев не использовался, в итоге сформировались следующие пары:
"Агробизнес" - "Динамо"
"Александрия" - "Заря"
Полуфиналы Кубка Украины пройдут 21 апреля и будут состоять из одного матча.
Финал турнира запланирован на 12 мая в Тернополе.
- Напомним, 3 марта в четвертьфинале Кубка Украины луганская "Заря" победила ривненский "Верес".
- В другой встрече киевское "Динамо" одолело Ковалевский "Колос" в серии послематчевых пенальти.
- Главная сенсация произошла в еще одном четвертьфинале, в котором "Шахтер" неожиданно проиграл "Агробизнесу" .
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