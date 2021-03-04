Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины

4 марта, 2021, 11:44

В Киеве состоялась жеребьевка матчей 1/2 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Полуфиналистами Кубка Украины стали "Динамо", Заря "," Александрия "и" Агробизнес " из Волочиска, Хмельницкой области, выступающий в первой лиге.

Во время жеребьевки посев не использовался, в итоге сформировались следующие пары:

"Агробизнес" - "Динамо"

"Александрия" - "Заря"

Полуфиналы Кубка Украины пройдут 21 апреля и будут состоять из одного матча.

Финал турнира запланирован на 12 мая в Тернополе.

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