"Шахтер" позорно проиграл перволиговому "Агробизнесу" в четвертьфинале Кубка Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. На 52-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти "Шахтера", а через несколько минут арбитр встречи зафиксировал офсайд, когда забивал "Агробизнес".
На 96-й минуте "Агробизнес" забил победный мяч, который обеспечил команде из первой лиги выход в полуфинал Кубка Украины. Автор гола - 30-летний Богдан Семенец.
На 109-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Красную карточку, а точнее вторую желтую получил Давит Хочолава.
Финал Кубка Украины должно состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.
Кубок Украины
1/4 финала
3 марта
"Агробизнес" - "Шахтер" 0:1
Гол: Семенец, 96
Удаление: Хочолава, 109
- 3 марта в первом матче четвертьфинала Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила ривненский "Верес".
- В другой встрече киевское "Динамо" победило Коваливский "Колос" в серии послематчевых пенальти.
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