"Шахтер" позорно проиграл перволиговому "Агробизнесу" в четвертьфинале Кубка Украины

3 марта, 2021, 21:35

В четвертьфинале Кубка Украины донецкий "Шахтер" проиграл "Агробизнесу" из Волочиска

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. На 52-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти "Шахтера", а через несколько минут арбитр встречи зафиксировал офсайд, когда забивал "Агробизнес".

На 96-й минуте "Агробизнес" забил победный мяч, который обеспечил команде из первой лиги выход в полуфинал Кубка Украины. Автор гола - 30-летний Богдан Семенец.

На 109-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Красную карточку, а точнее вторую желтую получил Давит Хочолава.

Финал Кубка Украины должно состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.

Кубок Украины

1/4 финала

3 марта

"Агробизнес" - "Шахтер" 0:1

Гол: Семенец, 96

Удаление: Хочолава, 109

3 марта в первом матче четвертьфинала Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила ривненский "Верес".

В другой встрече киевское "Динамо" победило Коваливский "Колос" в серии послематчевых пенальти.

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