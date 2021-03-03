"Динамо" победило "Колос" в серии пенальти и вышло в полуфинал Кубка Украины
3 марта, 2021, 19:45
В четвертьфинале Кубка Украины киевское "Динамо" победило "Колос" в серии послематчевых пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 65-й минуте главный тренер "Колоса" Руслан Костышин получил красную карточку. Однако это не повлияло на сюжет игры и команды завершили основное время в нулевую ничью.
Победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались игроки киевского "Динамо".
Финал Кубка Украины должен состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.
Кубок Украины
1/4 финала
3 марта
"Динамо" - "Колос" 0:0 (серия пенальти - 4:3)
- 3 марта в первом матче четвертьфинала Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила ривненский "Верес".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти