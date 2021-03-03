"Динамо" победило "Колос" в серии пенальти и вышло в полуфинал Кубка Украины

3 марта, 2021, 19:45

В четвертьфинале Кубка Украины киевское "Динамо" победило "Колос" в серии послематчевых пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 65-й минуте главный тренер "Колоса" Руслан Костышин получил красную карточку. Однако это не повлияло на сюжет игры и команды завершили основное время в нулевую ничью.

Победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались игроки киевского "Динамо".

Финал Кубка Украины должен состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.

Кубок Украины

1/4 финала

3 марта

"Динамо" - "Колос" 0:0 (серия пенальти - 4:3)

3 марта в первом матче четвертьфинала Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила ривненский "Верес".

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