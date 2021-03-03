"Заря" победила "Верес" в четвертьфинале Кубка Украины

3 марта, 2021, 15:59

В четвертьфинальном матче Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила ривненский "Верес"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 18-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Зари", который реализовал Михаил Шестаков. Через несколько минут луганчане ответили на пропущенный мяч и поразили ворота "Вереса". Автор гола - Дмитрий Иванисеня.

Победный мяч забил Владислав Кочергин, который нанес точный удар на 59-й минуте встречи.

На стадии четвертьфинала начинают борьбу за трофей "Динамо" и "Шахтер". Финал Кубка Украины должно состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.

Кубок Украины

1/4 финала

3 марта

"Верес" - "Заря" 1:2

Голы: Шестаков, 18 (пен.) - Иванисеня, 25 Кочергин, 59

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