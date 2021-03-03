"Заря" победила "Верес" в четвертьфинале Кубка Украины
3 марта, 2021, 15:59
В четвертьфинальном матче Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила ривненский "Верес"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 18-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Зари", который реализовал Михаил Шестаков. Через несколько минут луганчане ответили на пропущенный мяч и поразили ворота "Вереса". Автор гола - Дмитрий Иванисеня.
Победный мяч забил Владислав Кочергин, который нанес точный удар на 59-й минуте встречи.
На стадии четвертьфинала начинают борьбу за трофей "Динамо" и "Шахтер". Финал Кубка Украины должно состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.
Кубок Украины
1/4 финала
3 марта
"Верес" - "Заря" 1:2
Голы: Шестаков, 18 (пен.) - Иванисеня, 25 Кочергин, 59
- Напомним, 2 декабря "Днепр-1", "Колос" и "Верес" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Украины.
- В другом матче "Ворскла" уступила в Полтаве лидеру первой лиги - "Агробизнесу".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти