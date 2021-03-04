Кубок Украины: прямая трансляция жеребьевки полуфинала
4 марта, 2021, 07:15
Сегодня, 4 марта, состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В полуфинале Кубка Украины по футболу сыграют киевское "Динамо", "Агробизнес" из Волочиска (Хмельницкая область), "Александрия" и луганская "Заря".
Финал Кубка Украины должен состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу начнется сегодня, 4 марта, в 11:30. Прямая трансляция доступна на официальном youtube-канале УАФ:
- 3 марта в первом матче четвертьфинала Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила ривненский "Верес".
- В другой встрече киевское "Динамо" победило ковалевский "Колос" в серии послематчевых пенальти.
- После этого донецкий "Шахтер" неожиданно проиграл "Агробизнесу" из Волочиска.
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