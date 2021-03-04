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Espreso.tvСпортКубок Украины: прямая трансляция жеребьевки полуфинала

Кубок Украины: прямая трансляция жеребьевки полуфинала


фото: uaf.ua
Сегодня, 4 марта, состоится жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В полуфинале Кубка Украины по футболу сыграют киевское "Динамо", "Агробизнес" из Волочиска (Хмельницкая область), "Александрия" и луганская "Заря".

Финал Кубка Украины должен состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу начнется сегодня, 4 марта, в 11:30. Прямая трансляция доступна на официальном youtube-канале УАФ:

 

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