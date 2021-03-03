С Путиным невозможно договориться, он постоянно бьет исподтишка, - Аваков

3 марта, 2021, 09:23

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с Россией и пророссийскими силами нельзя договориться

Об этом он сказал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", передает " Цензор.Нет ".

Аваков отметил, что последние действия украинского правительства по ситуации на Донбассе и санкций против Виктора Медведчука и Тараса Козака говорят о выборе стратегического направления.