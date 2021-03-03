С Путиным невозможно договориться, он постоянно бьет исподтишка, - Аваков
3 марта, 2021, 09:23
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с Россией и пророссийскими силами нельзя договориться
Об этом он сказал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", передает " Цензор.Нет ".
Аваков отметил, что последние действия украинского правительства по ситуации на Донбассе и санкций против Виктора Медведчука и Тараса Козака говорят о выборе стратегического направления.
Он отметил, что позиция власти сейчас не является путем к диктаторству, а демонстрирует "суровую демократию".
"Наконец стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он постоянно бьет исподтишка. С пророссийской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только позицию силы и мы с украинской стороны должны жестко и четко действовать", - сказал Аваков.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
- 26 февраля СНБО наложила санкции на 10 высших офицеров, которые предали Украину.
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