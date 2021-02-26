СНБО наложила санкции на 10 генералов и адмиралов, - Данилов
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну, и было принято решение относительно 10 человек", - отметил он.
В частности, под санкции попал контр-адмирал Денис Березовский, командующий ВМС, который предал Украину в марте 2014 года.
Также под санкции попали генерал-майор Станислав Шапортов, генерал-майор юстиции Сергей Няньчур, генерал майор Котовский, эклас-голова СБУ Александр Якименко, генерал-майор Товский, генерал-майор Ханжа, вице-адмирал Елисеев, контр-адмирал Шакуров и Виталий Захарченко - экс-глава налоговой и внутренних дел времен Януковича.
Все перечисленные лишены украинских воинских званий и государственных наград.
Данилов отметил, что ни один из списка не проживает на территории Украины, однако каждый имеет собственность, на которую будут наложены санкции.
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