СНБО наложила санкции на 10 генералов и адмиралов, - Данилов

26 февраля, 2021, 19:18

26 февраля СНБО наложила санкции на 10 высших офицеров, которые предали Украину

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну, и было принято решение относительно 10 человек", - отметил он.

В частности, под санкции попал контр-адмирал Денис Березовский, командующий ВМС, который предал Украину в марте 2014 года.

Также под санкции попали генерал-майор Станислав Шапортов, генерал-майор юстиции Сергей Няньчур, генерал майор Котовский, эклас-голова СБУ Александр Якименко, генерал-майор Товский, генерал-майор Ханжа, вице-адмирал Елисеев, контр-адмирал Шакуров и Виталий Захарченко - экс-глава налоговой и внутренних дел времен Януковича.

Все перечисленные лишены украинских воинских званий и государственных наград.

Данилов отметил, что ни один из списка не проживает на территории Украины, однако каждый имеет собственность, на которую будут наложены санкции.

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