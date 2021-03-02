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Espreso.tvОбщество"Против врагов Украины и коллаборационистов": Аваков анонсировал введение новых санкций от СНБО

"Против врагов Украины и коллаборационистов": Аваков анонсировал введение новых санкций от СНБО

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны введет новые санкции против врагов Украины и коллаборационистов

Об этом он заявил в интервью блогеру Дмитрию Гордону.

"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборационистов. Я думаю, что вы их увидите", - сказал Аваков.

Минстр добавил: "Не надо думать, что будут повальные репрессии в адрес всех инакомыслящих, не надо думать, что это будет повальная реприватизация".

  • Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности Виктора Медведчука и Оксану Марченко.
  • 26 февраля СНБО наложила санкции на 10 высших офицеров, которые предали Украину.

 

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