"Против врагов Украины и коллаборационистов": Аваков анонсировал введение новых санкций от СНБО

2 марта, 2021, 23:03

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны введет новые санкции против врагов Украины и коллаборационистов

Об этом он заявил в интервью блогеру Дмитрию Гордону.

"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборационистов. Я думаю, что вы их увидите", - сказал Аваков.

Минстр добавил: "Не надо думать, что будут повальные репрессии в адрес всех инакомыслящих, не надо думать, что это будет повальная реприватизация".